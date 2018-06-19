На Львівщині вперше відбудеться фестиваль української архітектури «Вежа»

У Львов та області і з 29 червня по 1 липня відбуватимуться заходи у рамках Фестивалю української архітектури «ВЕЖА».

Вперше у Львові відбудеться фестиваль української архітектури «Вежа» присвячений 110-річчю утворення спілки архітекторів в нашому місті. Учасниками фестивалю будуть відомі архітектори Львова, Дніпра, Чернівців, Вінниці, Запоріжжя, Києва, Тернополя, Миколаєва, Івано-Франківська, Рівного, Ужгорода, Польщі.

У рамках фестивалю відбудеться архітектурний кінофестиваль (конкурс-перегляд архітектурних відеопрезентацій), дискусійний круглий стіл, проектний семінар (ворк-шоп), архітектурний квест, авторські лекції-майстер-класи, зокрема архітектора Олега України з Дніпра, галериста Павла Гудімова з Києва, художника Андрія Бокотея зі Львова, львівського архітектора Лесика Горалевича, який працює в Берліні, та спеціального гостя пані Марти Урбанської з Кракова, святковий концерт, а також пікнІк-гаївка до дня архітектора у Свірзькому замку та інші заходи.

Вхід на всі майданчики фестивалю за попередньою реєстрацією і за запрошеннями – безкоштовний, (реєстрація закривається 27 червня), для тих, хто не встиг зареєструвався – 50 грн. в день події. Поїздка на пікнік і пленер у Свірж – 500 грн.

Фестиваль відбудеться 28 червня — 1 липня 2018 року. Урочисте відкриття фестивалю 29 червня о 11:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Підвальна, 4, Порохова вежа.

Організатор фестивалю — Львівська спілка архітекторів (Львівська обласна організація Національної спілки архітекторів України).

Програма

1 день, 29 червня 2018 року

11:00−12:00 — урочисте відкриття Фестивалю, старт архітектурного квесту по Львову

12:00−16:00 — архітектурний кінофестиваль

Проектний семінар (ворк-шоп)

14:00−16:00 — круглий стіл: сучасні проблеми архітектури України: пошук самоідентичності

16:00−19:00 — авторські лекції про сучасну архітектуру України

2 день, 30 червня 2018 року

12:00−14:00 — перегляд кінофільму «Україна. Повернення своєї історії»

15:00−16:00 — презентація результатів проектного семінару

17:00−22:00 — великий концерт до 110-річчя заснування спілки архітекторів у Львові, нагородження переможців кінофестивалю і квесту, вручення дипломів і відзнак.

22:00 — світлова вистава. Інтерактивне освітлення Порохової вежі.

3 день, 1 липня 2018 року

10:00−17:00 — поїздка на святкову Мистецьку гаївку та замальовки на природі у Свірзькому замку.