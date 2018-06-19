На Львівщині офіційно 14,6 тисяч безробітних

Станом на 1 червня у Львівській області офіційно зареєстровано 14,6 тисяч безробітних. Більшість із них жінки – 57%. Такі дані наводить Львівський обласний центр зайнятості.

За віком найчисельнішою є група безробітних «45+» – 38%, на відсоток меншою – молодь до 35 років. Чверть безробітних – це особи віком від 35 до 45 років. Більшість клієнтів Центру зайнятості свого часу отримали дипломи вишів – 60%, здобули професійно-технічну освіту – 30%, загальну середню освіту – 10%.

За професійними групами серед безробітних на початок літа переважали законодавці, вищі державні службовці, керівники та менеджери (18,9%); 15,8% складали робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування і машин; 14,4% – працівники сфери торгівлі та послуг, 13,4% – професіонали, 12,5% –фахівці, 9,1% – кваліфіковані робітники з інструментом, 8,2% – представники найпростіших професій, 6,5% – технічні службовці, 1,3% – кваліфіковані робітники сільського господарства.

Найбільше нинішніх безробітних раніше працювали в сфері торгівлі та ремонту – 17%, установах державного управління, оборони, обов’язкового соціального страхування – 16%, на заводах переробної промисловості – 14%, у закладах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 5%. Частка жителів міст – 59%. Чверть безробітних – клієнти Львівського міського центру зайнятості, ще 21% – жителі Самбірського, Старосамбірського, Золочівського та Жидачівського районів.

Станом на 1 червня у базі вільних робочих місць і вакантних посад налічувалося 7,9 тис. пропозицій працевлаштування, відтак на одну вакансію в області в середньому претендували 2 безробітних (торік – 3).