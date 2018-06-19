На Львівщині 60-літній жінці на виробництві відірвало руку

У Старосамбірське відділення поліції 18 червня надійшло повідомлення від медиків про те, що близько 11:00 у лікарню доставлено жінку, в якої діагностували «обширну рвану рану правого плечового поясу з ампутацією верхньої третини руки, артеріальна кровотеча, травматичний шок». Її госпіталізували в реанімаційне відділення.

Поліцейські встановили, що 60-річна мешканка Старосамбірського району отримала травми на виробництві.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини події, проводять досудове розслідування