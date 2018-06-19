Місцеві та канадські нейрохірурги провели у Львові дві унікальні операції дітям

Під час візиту, нагадаємо, лікарі мають проконсультувати понад 50 і прооперувати 8 дітей зі складними нейрохірургічними патологіями з різних куточків України. Уже прооперовано п’ятьох дітей.

Дві операції львівські нейрохірурги завдяки допомозі колег з Канади виконали вперше. Ці операції – зі встановлення стимулятора блукаючого нерва – є унікальними для Західного регіону України. Виконали їх двом хлопчикам, віком до 10 років.

«Крок за кроком ми освоюємо новітні медичні технології в нейрохірургії. Починали ми 6 років тому з ендоскопічних втручань. Торік розпочали оперувати важкі форми епілепсії. А цього року розпочали добу новітніх технологій не тільки для України, а й для країн Східної Європи – це встановлення спеціального стимулятора блукаючого нерва при важких формах епілепсії. Операції виконували вперше в нашому регіоні, а технологія регулювання унікальна в Україні, оскільки прооперованим пацієнтам корекцію стимулятора проводили за кордоном», – розповів Дмитро Квіт, головний лікар міської дитячої клінічної лікарні.

Імплантація стимулятора блукаючого нерва – метод для лікування рефрактерних (стійких до медикаментозного лікування) епілепсій. Метою оперативного втручання є зменшення частоти та кількості судом, повний або частковий контроль судом, стійких до медикаментозної терапії, а також переривання або попередження генералізованих судом, які є фактором ризику раптової смерті у дітей з епілепсією. Механізм дії – постійне посилання імпульсів до блукаючого нерва з керованою частотою, силою та тривалістю з метою переривання чи попередження виникнення судомних спалахів у корі головного мозку.

Імплантували найновішу модель AspireSR VNS 106 з подальшим розробленням індивідуального плану програмування стимулятора для кожного пацієнта згідно з рекомендаціями провідних епілептологів та нейрофізіологів Sick Kids під керівництвом д-ра Крістіни Гоу. Оперативне втручання (імплантацію стимулятора) здійснили нейрохірурги міської дитячої клінічної лікарні під керівництвом провідного нейрохірурга Sick Kids Джеймса Рутки.

В Україні проведено кілька імплантацій стимуляторів блукаючого нерва, проте для контролю роботи стимулятора та зміни параметрів стимуляції пацієнти були змушені їхати в закордонні клініки (в перші півроку після імплантації – раз на місяць, потім – раз на 3−6 місяців). Навчання з налаштування роботи та програмування стимуляторів нейрофізіолог львівської клініки проходила у м. Празі (Східноєвропейська школа VNS).

«Дякую нашим колегам із Канади, які вже не перший рік приїжджають до нас, щоб поділитися своїми знаннями та передати досвід. За останні роки в цій дитячій лікарні було створено 7 нових відділень, у тому числі відділення дитячої нейрохірургії. І сьогодні в нашій нейрохірургії роблять такі операції, які в Західному регіоні для дітей не виконуються. Але без допомоги наших колег з Канади, зокрема доктора Джеймса Рутки, ми би ще довго цієї мети досягали. І також – без підтримки фонду Темертея, який торік надав нам дуже багато сучасного обладнання для оснащення нейрохірургічної операційної», — сказав Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради.

У дитячу лікарню також завітають нейрохірурги з Києва та сусідніх областей, щоб бути консультативному прийомі і спостерігати за унікальними операціями.

Нагадаємо, візит лікарів з Канади відбувається в межах співпраці між SickKids Hospital (Торонто, Канада) та Міською дитячою клінічною лікарнею м. Львова.

Проект співпраці між SickKids Hospital (Торонто, Канада) та Міською дитячою лікарнею триває впродовж 6 років. За цей час з травня 2013 року було проведено три Науково-практичних конференції із майстер-класом по дитячій нейрохірургії. Проведено десять складних оперативних втручання дітям з онкологічними захворюваннями мозку, епілепсією та вродженими вадами розвитку ЦНС. Отримали консультації більш ніж 300 дітей. Крім того, канадська сторона подарувала сучасне обладнання на загальну суму 600 тис. доларів (ендоскопічний набір інструментів, нейрохірургічний мікроскоп, операційний стіл, електротрепан, дихальний апарат, ультразвуковий апарат). В межах програми за кошти фонду «SickKids Foundation» в лікарні SickKids (Торонто) було прооперовано за останні роки троє дітей з Львівської області: двоє з надскладними нейрохірургічними патологіями та одна дитина з хірургічною патологією.

Зазначимо, що команда неонатологів і невропатолог активно братимуть участь у лікувальному процесі стаціонарних хворих, проведуть лекції та наукові столи, відвідають перший пологовий будинок Львова.