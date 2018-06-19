Львівських батьків просять долучитися до опитування
Соціологічне опитування має на меті з’ясувати, чи дружній Львів до дітей та молоді
Після перемоги у всеукраїнському конкурсі Молодіжна столиця України місто бере участь у міжнародній ініціативі UNICEF Ukraine Громада, дружня до дітей та молоді.
Відтак «Інститут міста» закликає батьків долучитися до опитування, яке розроблено відповідно до методології UNICEF Ukraine, щоб зробити місто Львів комфортним і дружнім до дітей і молоді.
«Зараз ми увійшли в 20-ку міст, які претендують на здобуття цього статусу і передусім повинні провести соціологічне опитування для вивчення думки дітей та молоді щодо комфортності та дружності нашого міста», – зазначили в «Інституті міста».
За методологією UNICEF розроблено такі анкети:
Для батьків, які мають дітей віком 0-12 років
Для тих, хто досягнув 15-24 роки
Для тих, хто досягнув 8-17 років.