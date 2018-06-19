Львівських батьків просять долучитися до опитування

Соціологічне опитування має на меті з’ясувати, чи дружній Львів до дітей та молоді

Після перемоги у всеукраїнському конкурсі Молодіжна столиця України місто бере участь у міжнародній ініціативі UNICEF Ukraine Громада, дружня до дітей та молоді.

Відтак «Інститут міста» закликає батьків долучитися до опитування, яке розроблено відповідно до методології UNICEF Ukraine, щоб зробити місто Львів комфортним і дружнім до дітей і молоді.

«Зараз ми увійшли в 20-ку міст, які претендують на здобуття цього статусу і передусім повинні провести соціологічне опитування для вивчення думки дітей та молоді щодо комфортності та дружності нашого міста», – зазначили в «Інституті міста».

За методологією UNICEF розроблено такі анкети:

Для батьків, які мають дітей віком 0-12 років

Для тих, хто досягнув 15-24 роки

Для тих, хто досягнув 8-17 років.