Гімнастка Христина Погранична – найкраща спортсменка Львівщини у травні

15-літня львів’янка на початку травня здобула перемогу в індивідуальній першості турніру з художньої гімнастики XVII Всесвітньої літньої Гімназіади-2018

Відбулося традиційне визначення найкращого спортсмена Львівщини за підсумками крайнього місяця. Більшістю голосів членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, виконкому відділення НОК України у Львівській області лауреатом спортивного травня обрали гімнастку Христину Пограничну (тренери Ірина Руда та Людмила Яковенко).

П’ятнадцятирічна спортсменка відзначилася в травні 2018 року кілька разів на офіційній міжнародній арені. Зокрема, на початку місяця здобула перемогу в індивідуальній першості турніру з художньої гімнастики XVII Всесвітньої літньої Гімназіади-2018, що тривала в Марокко упродовж 2-9 травня, дедодала до індивідуальної перемоги «золоті» медалі у фіналі вправи зі стрічкою та «срібло» у вправах з обручем, м’ячем та булавами.

Відтак представниця СК «Ніка» та львівської ДЮСШ «Галеон» ФСТ «Україна», учениця 9 класу Львівської Української приватної гімназії Христина Погранична у складі юніорської збірної команди України виборола чотири срібні (загальнокомандне; у вправах з м’ячем, обручем та булавами) та одну бронзову (у вправі з обручем) медалі на міжнародних змаганнях серії Гран-Прі з художньої гімнастики в м. Холоні (Ізраїль, 17.05.2018).

Нагадаємо також, що Христина Погранична разом з киянкою Вікторію Онопрієнко, зуміли вибороти для України ліцензію на змагання III літніх Юнацьких Олімпійських ігор, що відбудуться з 6-18 жовтня 2018 року у аргентинському Буенос-Айресі. На найпрестижніші світові змагання для атлетів віком від 15 до 18 років кожна країна може делегувати в Аргентину лише одну грацію.

Незабаром відбудеться урочисте вшанування найкращої спортсменки Львівщини за підсумками спортивного травня та її тренерів.

Довідка:

Христина Олександрівна Погранична народилася 13 травня 2003 у місті Львові, тренується під керівництвом Ірини Рудої та Людмили Яковенко, хореограф – Ганна Сопрунова.

Представляє СК «Ніка» та львівську ДЮСШ «Галеон» ФСТ «Україна», учениця 9 класу Львівської Української приватної гімназії.

Переможниця багатьох юніорських турнірів з художньої гімнастики, призерка чемпіонатів та Кубків України з художньої гімнастики у відповідних юнацьких вікових групах.

5 травня 2017 року під час урочистої сесії Львівської міської ради з нагоди Дня міста Львова Христину Пограничну нагороджено відзнакою«Львів’янин року».