Заньківчани представили останню прем’єру ювілейного, 100-го сезону

Події цієї вистави відбуваються в особняку сімдесятирічного Маттіаса Клаузена, який святкує ювілей. У помешканні безліч гостей та гучне святкування. Ювіляр нещодавно втратив дружину, тож діти намагаються дбати про його здоров’я, опікуються його самопочуттям.

Проте за деякий час з’являються чутки, що їхній батько симпатизує 18-річній дівчині. Він не просто запрошує її на обід, чим обурює своїх дітей, а й купує їй коштовності та замок у Швейцарії.

Відтак доньки та зяті намагаються визнати батька не при своєму розумі та призначити йому опікуна… Противиться цьому задуму лише син.

Якою виявиться сімейна таємниця цієї родини і чи справді кожен із нас наприкінці життя отримає те, на що заслуговує?!

«Перед заходом сонця» Герхарда Гауптмана – остання заньківчанська прем’єра ювілейного, 100-го сезону, в режисерському опрацюванні народної артистки України Алли Бабенко. Виставу можна переглянути 17, 19, 26, 29 червня. Квитки – в касі театру.