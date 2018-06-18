У ніч з неділі на понеділок львівські патрульні виявили 12 п’яних водіїв (фото)

У ніч на понеділок, 2 батальйон патрульної поліції Львівської області виявив 12 водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння. Чотирьох водіїв патрульні зупинили на трасі, – повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Так, екіпаж патрульних виявив на вулиці Любінській автомобіль Opel, водій якого здійснив зіткнення з перешкодою. Внаслідок події транспортний засіб отримав пошкодження, а подальший рух став неможливим. Під час спілкування з водієм, інспектор відчув характерний запах алкоголю та запропонував чоловіку пройти перевірку. Водій погодився. Результат перевірки на приладі Drager – 2.02 проміле. Це більш ніж в 10 разів перевищує норму. На водія склали протоколи за ДТП та нетверезу їзду . Автомобіль забрав евакуатор.

На вулиці Тарнавського, патрульні зупинили водія автомобіля Porshe на іноземній реєстрації за порушення правил дорожнього руху. Всіх необхідних документів на автомобіль чоловік не мав. Також в особи виявили очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти перевірку на місці чи в медичному закладі водій відмовився в присутності двох понятих. Тому, патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (Керування автомобілем в стані сп’яніння) та винесли постанову за відсутність документів.

Тоді ж на вул. Чорновола патрульні зупинили водія, який поїхав під заборонений знак. Документів на автомобіль чоловік при собі не мав. Патрульний побачив на руці у водія браслет на вхід у нічний клуб та запитав, чи не вживав він алкоголь. Водій повідомив, що випив одне пиво. Тоді йому запропонували пройти перевірку. Результат – 1.14 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка склали протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння.