У мешканців трьох районів Львівщини 4 доби не буде газу

З 19 по 23 червня припинять подачу газу в деякі населені пунктах трьох районів області

У зв’язку з проведенням УМГ «Львівтрансгаз» ремонтних робіт на магістральному газопроводі від 08:00 19 червня до 10:00 23 червня буде припинено подачу газу споживачам Буського, Золочівського та Перемишлянського районів.

ГРС БУСЬК – населені пункти Буського району : м.Буськ, смт.Красне, с.Андріївка, с.Н.Милятин, с.Ст.Милятин, с.Ріпнів, с.Журатин, с.Сторонибаби, с.Утішків, с.Кізлів, с.Острів, с.Безбруди, с.Купче, с.Ракобовти, с.Марушка, с.Куткір, с.Заводське, с.Чаниж, с.Русилів, с.Вербляни, с.Гаївське, с.Побужани, с.Ленарівка, с.Яблунівка, с.Грабова

ГРС БОРТКІВ – населені пункти Золочівського району: с. М. Вільшанка, с.Скнилів, с.Балучин, с.Стадня, с.Бортків, с.В.Вільшаниця, с.Женів, м.Глиняни, с.Перегноїв, с.Кривичі, с.Словіта, с.Новосілки, с.Митулин, с.Трудовач, с.Гологірки, с.Стінка, с.Гологори, с.Майдан, с.Лісові, с.Зашків.

ГРС БОРТКІВ – населені пункти Перемишлянського району: с.Вишнівчик

ГРС ПОЧАПИ – населені пункти Буського району: смт.Олесько, с.Ожидів, с.Йосипівка, с.Теребежі, с. Закомаря, с.Хватів, с.Циків, с.Острівчик-Пильний, с.Петричі.

ГРС ПОЧАПИ – населені пункти Золочівського району: с.Білий Камінь, с.Бонишин, с.Жуличі, с.Княже, с.Почапи, с.Розваж, с.Сквар’ява, с.Черемошня.