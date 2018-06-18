У Львові на вул. Патона виявили протитанкову міну

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 16 червня на території міста виявлений застарілий боєприпас часів Другої світової війни. Зокрема, на вул. Патона (район гуртожитків ДП «ЛОРТА» — 1) виявлено протитанкову міну. Місце події огороджене, виставлено охорону.

Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.

Також 17 червня застарілу мінометну міну виявили у с. Суховоля Бродівського району.