У Львові «Місто професій» зібрало 30 тисяч відвідувачів

Маленькі львів’яни змогли спробувати себе у ролі: пожежників, лікарів, будівельників, кінологів, поліцейських, соцпрацівників, гірських рятувальників та багатьох інших професій.

Традиційно, участь у цьому святі взяли представники ГУ ДСНС України у Львівській області. Рятувальники запропонували малечі 6 локацій: диспетчер Служби порятунку, хімік-рятувальник, вогнеборець, рятувальник-верхолаз та психолог ДСНС. Діти визначали різні речовини за допомогою спеціальних приладів хімічного контролю, ліквідовували умовну пожежу за допомогою пожежного ствола, одягнувши справжню пожежну амуніцію, вправлялися в переправі по натягнутій мотузці, а також дізналися як працює система дзвінків за екстреними номерами «101» та «112», та що потрібно повідомляти у випадку біди диспетчеру. Про все це рятувальники говорили із малюками, даючи їм фахові відповіді на запитання.

Окрім цього, в парку працювала фотозона, де можна було зробити пам’ятну світлину із Левом-рятувальником.

«Місто професій» проводять у Львові не вперше. Торік фестиваль представив понад 40 професій: пожежник, лікар, будівельник, перукар, актор, рятувальник, кулінар, продавець та інші.

Учасниками були понад 400 000 дітей в 29 містах України.

Інформаційна довідка. «Місто Професій» – це дитячий профорієнтаційний захід, який є першим, єдиним та унікальним в Україні. На сьогодні він не має аналогів ні за масштабністю проведення, ані за специфікою у всій Європі. Завдяки профорієнтаційній спрямованості заходу діти мають можливість зрозуміти суть та значення представлених професій, а ігровий формат проведення з використанням справжньої атрибутики професій та залученням спеціалістів з різних галузей робить його захопливим, корисним та дійсно цікавим.

Уперше захід пройшов в 2014 році в 12 містах України. Учасниками стали діти віком від двох до вісімнадцяти років загальною кількістю понад 40 тис. учасників. Уже 2015 року учасниками проекту стали діти в 25 містах України – загалом 98 тисяч учасників. 2016-го кількість учасників збільшилася до майже 350 тис. дітей.

Філософія проекту – це виховання свідомого вибору. Коли людина займається улюбленою роботою, вона виконує її якісно та з любов’ю. Результатом такої роботи стає якісний продукт та послуги. В свою чергу, результатом цього буде підвищення рівня життя в державі загалом. Важливо також те, що працівники, які представляють професії на «Місті професій», дійсно люблять свою справу і з задоволенням демонструють переваги улюбленої роботи, що сприяє формуванню у дітей правильного уявлення про майбутню кар’єру.