Синютка закликав власників громадських закладів Львівщини «викоренити російську попсу»

Такі прохання до підприємців скерували після звернення воїнів АТО
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Голова Львівської ОДА Олег Синютка видав доручення, відповідно до якого скерували звернення до підприємців з проханням переглянути музичний репертуар у закладах і громадських місцях, і закликав «викорінити низькопробну російську попсу, яка є чужою для нашого середовища та культури». Про це Олег Синютка написав на своїй facebook-сторінці.

«Суспільство ментально не сприймає «музичних сепаратистів». До нас звернулися воїни АТО, які не бажають чути російської поспи у Львові та області», – пояснив він причини такого звернення, додавши, що цілком поділяє думку громадськості.

«Вважаю, що українська музкультура багата на український продукт, в тому числі завдяки мовним квотам запропонованих Президентом, і готова продукувати якісний музичний контент.

Наша чітка позиція – попса артистів з «чорного списку» СБУ не повинна бути присутня на Львівщині, а тим паче у громадських місцях. Сподіваюсь, бізнес відгукнеться і стане провайдером патріотичної позиції», – додав Синютка.

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