Синютка закликав власників громадських закладів Львівщини «викоренити російську попсу»

Такі прохання до підприємців скерували після звернення воїнів АТО

Голова Львівської ОДА Олег Синютка видав доручення, відповідно до якого скерували звернення до підприємців з проханням переглянути музичний репертуар у закладах і громадських місцях, і закликав «викорінити низькопробну російську попсу, яка є чужою для нашого середовища та культури». Про це Олег Синютка написав на своїй facebook-сторінці.

«Суспільство ментально не сприймає «музичних сепаратистів». До нас звернулися воїни АТО, які не бажають чути російської поспи у Львові та області», – пояснив він причини такого звернення, додавши, що цілком поділяє думку громадськості.

«Вважаю, що українська музкультура багата на український продукт, в тому числі завдяки мовним квотам запропонованих Президентом, і готова продукувати якісний музичний контент.

Наша чітка позиція – попса артистів з «чорного списку» СБУ не повинна бути присутня на Львівщині, а тим паче у громадських місцях. Сподіваюсь, бізнес відгукнеться і стане провайдером патріотичної позиції», – додав Синютка.