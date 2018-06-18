У дитсадках і школах Львівщини виявили 21 369 порушень пожежної безпеки

За недотримання пожежної безпеки та техногенної безпеки в об’єктах із масовим перебуванням людей на Львівщині оштрафували 1854 осіб

Головне управління ДСНС України у Львівській області оприлюднило підсумки перевірок стану техногенної та пожежної безпеки об’єктів із масовим перебуванням людей. Нагадаємо, перевірки старували на виконання рішення Кабміну від 28 та 29 березня цього року. Рятувальники перевіряли торговельно-розважальні, загальноосвітні та дошкільні дитячі заклади та заклади охорони здоров’я зі стаціонарним лікуванням.

На 13 червня 2018 року проведено позапланові перевірки стану техногенної та пожежної безпеки у 1878 закладів, із них: у 1781 дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі, 32 закладах охорони здоров’я із стаціонарним лікуванням, 65 торговельних підприємствах і культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 1854 керівників і відповідальних посадових осіб.

Також за підсумками проведених перевірок підготовлено позовні заяви до суду щодо 18 об’єктів.

Під час перевірок протипожежного стану торговельних підприємств (торговельні центри, багатофункціональні будинки й комплекси), культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів було виявлено 1158 порушень, із них 279 порушень не усунуто протягом попередніх років. Зокрема, на 27 об’єктах відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, на 9 об’єктах відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання, а на 10 об’єктах – внутрішнє протипожежне водопостачання, 18 будівель потребують заміни або ремонту систем електропостачання, у 9-х будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 16 будівель потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння.

За порушення вимог пожежної безпеки й невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнули 65 керівників об’єктів і відповідальних посадових осіб, скеровано 8 позовних заяв до адміністративного суду.

Під час перевірок протипожежного стану об’єктів охорони здоров’я зі стаціонарним лікуванням виявлено 468 порушень, із них 89 порушення не усунуто протягом попередніх років: на 9 об’єктах відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, на 6 об’єктах відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання, а на 6 об’єктах – внутрішнє протипожежне водопостачання 4 будівлі потребують заміни або ремонту систем електропостачання, а на 6 об’єкті – внутрішнє протипожежне водопостачання, 10 будівель потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 32 керівника об’єктів і відповідальних посадових осіб та.

Під час перевірок протипожежного стану дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів виявили 21 369 порушень, з яких 3856 порушень не усунули протягом попередніх років: у 301 закладі відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, на 70 об’єктах необхідно обладнати або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання, а в 40 закладах відсутнє або несправне внутрішнє протипожежне водопостачання, 88 будівель потребують заміни або ремонту систем електропостачання, у 28 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 136 будівель необхідно забезпечити первинними засобами пожежогасіння.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 1757 керівників закладів і відповідальних посадових осіб та направлено10 позовних заяв до адміністративного суду.