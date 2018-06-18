У четвер стартує ІІІ Форум місцевого розвитку у Трускавці

У четвер, 21 червня, у Трускавці розпочинає роботу ІІІ Форум місцевого розвитку, на якому обговорять питання посилення співпраці між корпусом народних депутатів, представниками місцевого самоврядування, неурядових організацій та закордонних партнерів.

За словами голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, цьогоріч учасники Форуму місцевого розвитку обговорюватимуть три стратегічні напрями:

– Інструменти забезпечення сталого розвитку Карпатського Єврорегіону.

– Можливості для підтримки регіонального та місцевого розвитку.

– Схід і захід разом: регіональний вимір загальноукраїнської солідарності.

«Очікуємо понад 400 учасників з 9 країн. Серед них – керівники центральних органів влади, очільники 10 областей України, представники 7 закордонних регіонів-партнерів», – розповів голова Львівської облради.

Отож, планується, що в роботі Форуму візьмуть участь Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода, заступник міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко, заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей, заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар, державний секретар Міністерства інфраструктури України Андрій Галущак, заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар.

Зауважимо, що програма Форуму передбачає 21 дискусійну панель, в якій візьме участь 130 спікерів. Також запланований 31 супровідний захід.

Нагадаємо, для журналістів, які мають намір висвітлювати події Форуму, триває реєстрація за посиланням.

Із більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Форуму.

Із програмою Форуму можна ознайомитися – тут.