У центрі Львова збивають штукатурку з пам’ятки архітектури (фото)

В історичній частині Львова на вул. Краківській, 7 працівники комунальних служб почали збивати штукатурку з будівлі, яка є пам’яткою архітектури національного значення

Про це на Гарячу лінію Львова повідомила користувач Ляна Мицько.

«Збивають ліпнину з будинку. Мешканців цікавить, чи будуть її відновлювати», – написала жінка.

Як повідомили у Галицькій РА, працівники ЛКП оббили аварійні ділянки зі штукатуркою. Окрім того була підбита бляха.

Втім, як стверджують експерти, комунальні служби не мають права проводити такі роботи. Адже пам’ятки архітектури потрібно реставрувати, а не просто вивільняти від аварійних ділянок.