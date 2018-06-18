ЗНО з математики і німецької мови: 11 випускників Львівщини набрали по 200 балів

Одинадцять випускників із Львівщини набрали максимальну кількість балів ЗНО з окремих предметів: 3 особи – з німецької мови, 9 осіб – з математики.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила директор Департаменту освіти і науки Львівської обласної держаної адміністрації Любомира Мандзій.



Зокрема, це випускники Львівського фізико-математичного ліцею, СЗШ №3 м. Жовква, Судововишнянської СЗШ, СЗШ № 52 м. Львів, Львівської гімназії “Престиж”, СЗШ №8 м. Львів, СЗШ №45 м. Львів.

Нагадаємо, за даними Українського центру оцінювання якості освіти 42 випускники Львівської області здобули найвищий результат – 200 балів у зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року.