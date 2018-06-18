Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на рік

Рада Європейського Союзу на рік продовжила санкції проти агресора – Російської Федерації – за незаконну анексію Криму, – повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“18 червня 2018 року Рада продовжила обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією до 23 червня 2019 року”, – зазначається у повідомленні Ради ЄС, оприлюдненій на сайті інституції 18 червня.

Як стало відомо, санкції передбачають заборону на імпорт до країн ЄС продуктів з Криму, заборону інвестицій в окупований Крим і Севастополь, що означає заборону для європейців або європейських компаній на купівлю нерухомості на півострові, фінансування кримських компаній, а також заборону на надання послуг з постачання товарів.

Ці заходи застосовуються до громадян ЄС і компаній, заснованих в ЄС. Їхня дія обмежена територією Криму і Севастополя”, – наголошується у повідомленні.

Також відповіді обмеження передбачають заборону на надання послуг, що пов’язані з туристичною діяльністю в Криму; експорт низки товарів і технологій на півострів для транспортного, телекомунікаційного та енергетичних секторів, пов’язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу і мінеральних ресурсів.

“Не слід надавати також технічну допомогу, посередницькі, будівельні або інженерні послуги, пов’язані з інфраструктурою в цих секторах”, – зазначили в Раді ЄС.