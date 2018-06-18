На Львівщині «прикрили» міні-завод, на якому підробляли туалетний папір

У Буському районі виробляли контрафактну продукцію - паперові рушники, серветки, туалетний папір - під логотипом одного з відомих виробників Львівщини

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції Львівщини та за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили та припинили діяльність міні-заводу із виробництва контрафактної паперової продукції під брендом відомого виробника, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.177 (порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) КК України, правоохоронці встановили, що на міні-заводі, розташованому у Буському районі на Львівщині, у промислових масштабах здійснювалось виробництво контрафактної продукції – паперових рушників, серветок, туалетного паперу, тощо із незаконним нанесенням зображення логотипів промислового зразку одного з відомих виробників Львівщини.

Паперові вироби зловмисники виготовляли за допомогою чотирьох промислових станків з завезеної сировини. Також правоохоронці встановили та припинили діяльність «перевалочного майданчика» із магазином-складом для гуртової реалізації фальсифікату. Попереджено потрапляння на споживчий ринок «товару» вартістю більше 180 тисяч гривень.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили промислові станки та більше сорока тисяч одиниць фальсифікованої паперової продукції загальною вартістю понад чотириста тисяч гривень, а також встановили організатора та осіб, причетних до незаконного виробництва.

Наразі встановлюються джерела постачання сировини для виготовлення контрафакту, місце виготовлення поліграфії та мережу збуту виготовленої на міні-заводі продукції.

Зловмисникам загрожує покарання – штраф або позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення. Досудове розслідування триває.