На дорозі “Львів-Самбір-Ужгород” трапилися дві смертельні ДТП

Учора, 17 червня, одраз дві смертельні ДТП трапилися на автодорозі “Львів-Самбір-Ужгород”, – інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

О 04:35 між м. Турка та с. Явора Турківського району 18-літній водій скутера “VIPER”, житель с. Завадівка Турківського району, не впорався з керуванням та в’їхав в металеві відбійники. В результаті ДТП хлопець від отриманих травм помер на місці події. Обставини події встановлюються.

Того ж дня о 04:50 в м. Турка на вул. Самбірській, 52, водій автомобіля “Мерседес Е-270”, місцевий мешканець 1993 року народження, не впорався з керуванням,наїхав на дві бетонні електроопори та з’їхав в кювет. Водій автомобіля від отриманих травм помер на місці події. Пасажир, 29-річний мешканець Самбора, був доставлений у травматологічне відділення місцевої лікарні. Обставини події встановлюються.