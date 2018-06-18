На базі ПАТ «Львівгаз» фахівці Західного регіону навчалися працювати з новітнім газорегулювальним обладнанням

Днями на базі ПАТ «Львівгаз» відбулись щорічні навчання роботи з новітнім газорегулювальним обладнанням.

Навчання відбувалися впродовж трьох днів та включали як теорію, так і практику. Працівники з експлуатації газорегулювального обладнання, проектувальники та інженери виробничо-технічного відділу ознайомилися з будовою та принципом роботи сучасних регуляторів тиску різних виробників. Окрім того, кожен учасник мав можливість власноруч розібрати та зібрати регулятор тиску і провести його повне налаштування.

«Аби забезпечити зв’язок між газовими мережами з різним тиском та щоб газ потрапив до споживачів, існують газорегуляторні пункти. Незалежно від зміни витрати газу споживачами це обладнання автоматично підтримує його на потрібному рівні. Звичайно, сучасне обладнання дозволяє забезпечити більш стабільну подачу газу. На Львівщині експлуатується 77 тис. ГРП, з них 19% уже замінено на новітнє обладнання», – зазначив головний інженер ПАТ «Львівгаз» Богдан Гук.

Основним завданням практичних завдань було ознайомлення спеціалістів з особливостями будови та функціонування газового обладнання різних виробників, навчитися вільно володіти основними навиками роботи з обладнанням та підвищити кваліфікаційний рівень фахівців.

Навчання проходять для усіх компаній групи РГК у трьох регіонах: Східному, Західному та Центральному. Після успішного проходження практичних та теоретичних занять спеціалісти отримують сертифікат, який дає можливість проводити усі регламентні роботи із газорегулювальним обладнанням.

Інформаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається розподілом природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.