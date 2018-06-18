Майже 30 вулиць Львова залишилися без води (адреси)

Через витоки на вулицях Замарстинівській, І. Вільде та Піше тимчасово припинено водопостачання на майже 30 вулицях Львова. Ведуться аварійно-ремонті роботи. Орієнтовний час відновлення подачі води – 14:30-15:00, – повідомляє Гаряча лінія міста Львова.

Витік на вул.Замарстинівська,185

Орієнтовний час включення о 14:30 год.

Перелік:

вул.Волошкова – Всі будинки

вул.Замарстинівська – Всі будинки

вул.Райніса Я – Всі будинки

вул.Рослинна – Всі будинки

вул.Сеньковича Ф – Всі будинки

вул.Сріблиста – Всі будинки

вул.Уманська – Всі будинки

Причина: витік на вул.І.Вільде,41

Орієнтовний час включення о 14:30 год.

Перелік:

вул.Березова – Всі будинки

вул.Вільде І – Всі будинки

вул.Воробкевича С – Всі будинки

вул.Втіха – Всі будинки

вул.Довбуша О – Всі будинки

вул.Духновича О – Всі будинки

вул.Копальна – Всі будинки

вул.Кривоноса М – Всі будинки

вул.Кривчицька Дорога – Всі будинки

вул.Міжгірна – Всі будинки

вул.Мучна – Всі будинки

вул.На Копані – Всі будинки

вул.Над Джерелом – Всі будинки

вул.Ніщинського П – Всі будинки

вул.Низова – Всі будинки

вул.Прогулкова – Всі будинки

Причина: витік на вул.Піша,1

Орієнтовний час включення о 15:00 год.

Перелік:

вул.Насипна – Всі будинки

вул.Піша – Всі будинки

вул.Рибна – Всі будинки

вул.Сніжна – Всі будинки

вул.Чорноморська – Всі будинки