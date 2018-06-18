Майже 30 вулиць Львова залишилися без води (адреси)
Через витоки на вулицях Замарстинівській, І. Вільде та Піше тимчасово припинено водопостачання на майже 30 вулицях Львова. Ведуться аварійно-ремонті роботи. Орієнтовний час відновлення подачі води – 14:30-15:00, – повідомляє Гаряча лінія міста Львова.
Витік на вул.Замарстинівська,185
Орієнтовний час включення о 14:30 год.
Перелік:
вул.Волошкова – Всі будинки
вул.Замарстинівська – Всі будинки
вул.Райніса Я – Всі будинки
вул.Рослинна – Всі будинки
вул.Сеньковича Ф – Всі будинки
вул.Сріблиста – Всі будинки
вул.Уманська – Всі будинки
Причина: витік на вул.І.Вільде,41
Орієнтовний час включення о 14:30 год.
Перелік:
вул.Березова – Всі будинки
вул.Вільде І – Всі будинки
вул.Воробкевича С – Всі будинки
вул.Втіха – Всі будинки
вул.Довбуша О – Всі будинки
вул.Духновича О – Всі будинки
вул.Копальна – Всі будинки
вул.Кривоноса М – Всі будинки
вул.Кривчицька Дорога – Всі будинки
вул.Міжгірна – Всі будинки
вул.Мучна – Всі будинки
вул.На Копані – Всі будинки
вул.Над Джерелом – Всі будинки
вул.Ніщинського П – Всі будинки
вул.Низова – Всі будинки
вул.Прогулкова – Всі будинки
Причина: витік на вул.Піша,1
Орієнтовний час включення о 15:00 год.
Перелік:
вул.Насипна – Всі будинки
вул.Піша – Всі будинки
вул.Рибна – Всі будинки
вул.Сніжна – Всі будинки
вул.Чорноморська – Всі будинки