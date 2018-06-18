Львівська школярка здобула бронзу на міжнародній Олімпіаді геніїв у США

17 річна школярка Софія Петришин зі Львова посіла третє місце на Олімпіаді геніїв (Genius Olympiad) у США. Про це у себе на Facebook-сторінці повідомив директор громадської спілки «Європейська мала академія наук України» Євген Кудрявець. Дівчина представила на конкурсі, що проходив у місті Освего (штат Нью-Йорк) протягом 11-16 червня, свій винахід – пристрій, що перетворює цифрову інформацію на шрифт Брайля для незрячих.

Нагадаємо, як писала “Львівська газета”, «золото» на «Олімпіаді геніїв» у США у змаганні між учнями з різних країн у кількох категоріях здобув український школяр Валентин Фречка.

Цього року у змаганнях брали участь понад 1300 учасників, команда України від Малої академії наук складалася з п’яти осіб, повідомляє «Голос Америки». Валентин розповів, що двоє його колег посіли четверті місця, ще двоє здобули бронзу. А переможця запросили на міжнародну виставку в Південній Кореї.

До участі в Олімпіаді було подано більш ніж півтори тисячі проектів, а прийнято менше половини, – йдеться на її офіційному сайті.

«Олімпіада геніїв» (GENIUS Olympiad) сприяє глобальному розумінню екологічних проблем та сталого розвитку завдяки фундаментальній науці, мистецтву, творчому письму, інженерії, дизайну та розвитку бізнесу. Олімпіада забезпечує виклики та можливості для учнів середніх шкіл, щоб допомогти їм здобути навички та знання, необхідні для того, щоб бути громадянами, лідерами, вченими, художниками, письменниками, інженерами та розробниками майбутнього – агентами, які сприятимуть екологічному сталому розвитку впродовж усього життя.