Громадські активісти оголосили марафон голодування під мерією

До 21 червня щодня під мерією голодуватимуть інші люди на знак протесту проти незаконних будівництв

Близько десятка активістів ГО «Народна дія. Львів» прийшли сьогодні під міську ратушу і оголосили марафон голодування. Мета акції: аби у мерії припинили закривати очі на незаконні забудови у Львові, яких налічили більше 44-ох. Учасники акції говорять про бездіяльність ЛМР та заангажованість виконкому.

«Ми вважаємо, що проблема незаконного будівництва в місті є топовою. Ми більше 4 років піднімаємо це питання. Збирали скарги, проводили акції, протести, ходили на комісії, суди. Проте все йде в «каналізацію». У всіх учасників нашої організації, а їх близько 50-ти, тривають суди з проти конкретних забудов з порушеннями . Та навіть якщо ми виграємо суд, ніхто не хоче вирішувати цих питань, намагаються вирішити все на користь забудовника, а не мешканців. А «ручний виконком» постійно видає нові містобудівні умови та обмеження. І тут же ми бачимо як Андрій Садовий їде у Золочів допомагати меру боротись із незаконними забудовами… Допоможіть нам, львів’янам! » – говорить ініціаторка акції Ірина Юзик.

На акцію активісти взяли кувалду, як знак того, що готові хоч сьогодні йти зносити незаконні забудови. Кажуть, що почнуть з такої на вул. Снопківській,18.

Сьогодні під львівською ратушею голодує семеро активістів, далі вони передадуть «естафету» іншим учасникам організації. Кажуть, сидітимуть до наступної сесії міської ради, 21 червня, адже так сподіваються достукатись до чиновників.

Нагадаємо, минулого тижня міський голова Львова разом з іншими мерами їздив до Золочева, аби підтримати колегу – міського голову Золочева Ігоря Гриньківа, який 14 травня оголосив голодування на знак протесту проти «незаконного будівництва» у центрі міста. Наступного дня після візиту, на 33 день голодування, пан Гриньків припинив його, запевнивши, що і далі публічними акціями боротиметься з новобудом.