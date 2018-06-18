Голову Старосамбірської РДА затримали на хабарі 1500 доларів США

Сьогодні, 18 червня, за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону слідчі СУ ГУНП у Львівській області, за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками УЗЕ в Львівській області задокументували факт вимагання й одержання головою Старосамбірської РДА Львівської області неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

Посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України. Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, а також обшук за місцем роботи. За підсумками їх проведення буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Головою Старосамбірської РДА з січня 2017 року є Бонк Орест Едуардович. До того він був головою Старосамбірської райради, а перед цим – керівником відділу освіти Старосамбірської РДА.