Фонд Жадана повезе Україною дітей з прифронтової зони (фото)

Здійснити мрію випускників гімназії з містечка Золоте Луганської області і познайомити юнаків та дівчат з Україною взялися Благодійний фонд Сергія Жадана і ГО «Українські рубежі», розпочавши проект «Мандрівники зі Сходу». Зараз організації шукають партнерські інституції в містах, у тому числі – у Львові, та закликають допомогти проекту на спільнокошті. У подорож діти вирушать у серпні 2018 року.

Коли волонтери проекту «Олені Святого Миколая» (Відокремлений підрозділ у Харкові ГО «Всеукраїнське об`єднання «Українські рубежі») минулої зими здійснювали мрії дітей із прифронтової зони, випускники з Золотого просили не подарунків, а можливості побачити Україну.

«Ми здійснимо мрію дітей, які бачать війну на власні очі. Дамо їм можливість пізнати й відчути свою країну, – говорить співзасновниця Благодійного Фонду Сергія Жадана Ірина Куніцина. – Золоте – Харків – Львів – Чернівці – Одеса – Запоріжжя – Золоте: таким буде маршрут подорожі для чотирнадцяти випускників. У дітей із Золотого немає на таку поїздку ані грошей, ані вміння її організувати. Немає знайомих і друзів у інших містах.

Тому нам дуже важлива підтримка людей і інституцій, щоб не просто провести для дітей екскурсії та походи в музеї й театри, а заохотити до пізнання нового, культурних відмінностей, познайомити з різними знаковими людьми, провести цікаві й складні розмови. Так, наприклад, у Чернівцях нас уже готові зустрічати в Університеті і Літературному целанівському центрі, в Харкові – в Plarium’і, це міжнародна компанія-розробник мобільних і браузерних ігор, в Одесі – в Одеському художньому музеї».

Співорганізатори акції «Мандрівники зі Сходу», волонтери проекту «Олені Святого Миколая», які вже два роки втілюють дитячі мрії, говорять, що деякі мрії, на жаль, виконати не так просто. Адже багато дітей просять не ролики чи книжки, а щоб повернувся тато, чи щоб на Донбасі і Луганщині знову був мир. «Повернути дитині батька ми не можемо , – говорить волонтерка Женя Левінштейн, – але знаємо, що мир починається із порозуміння, тож цю мрію можна наблизити».

«Спілкуючись із людьми в різних куточках країни, постійно переконуємось, що однією з головних проблем нашого суспільства є його закритість, ізольованість, – говорить Сергій Жадан. – Ми погано знаємо одне одного, погано знаємо свою країну, слабко її відчуваємо. Звідси наші страхи, стереотипи, наша цілковита дезорієнтованість. Як подолати ці страхи? Очевидно, відкриваючи для себе країну, в якій живеш, знайомлячись із співгромадянами, приїжджаючи до інших міст, регіонів».

За даними різних соціологічних досліджень, від 80 до 90% мешканців Донецької й Луганської областей ніколи не були за межами власного регіону. Країна не знає себе сама, і діти це відчувають – говорять ініціатори проекту.

Всю мандрівку буде зафіксовано на відео. Враження дітей, їхні спостереження і роздуми стануть основою документального фільму про індивідуальний та безпосередній досвід пізнання власної батьківщини.

Проект «Мандрівники зі Сходу» допоможе дітям познайомитися з Україною, відчути її масштаб і драйв – аби діти розуміли, за що боротися, і свідомо могли обрати власне майбутнє: де жити, чим займатися, де навчатися. Відчути, частинкою якої країни вони є.

Приєднатися до «Мандрівників зі Сходу» може кожен та кожна, фондувавши проект на Спільнокошті або запропонувавши свою допомогу під час мандрівки. Для цього можна написати на пошту: zhadancharity(et)gmail.com або зателефонувати організаторкам:

066 716 64 42 Марина, 063 565 63 39 Євгенія

Довідка:

Благодійний фонд Сергія Жадана було створено на початку 2017-го року як логічне продовження 2,5 років гуманітарної роботи письменника на Сході України.

Фонд підтримує школи, інтернати та дитячі садочки на Донбасі: не лише допомагають комп’ютерами чи побутовою технікою, а й регулярно здійснюють подорожі до шкіл з майстер-класами, лекціями, запрошують цікавих гостей, організовують екскурсії. Цієї весни розпочали освітній проект: тренінгову програму на підтримку інклюзивної освіти для фахівців Станично-Луганського району і міста Щастя. Крім того, Фонд проводить мистецькі фестивалі і благодійні концерти. Влітку 2017-го зробили «Дорогу на Схід» в Ізюмі, який зібрав майже 7000 слухачів. Важливим напрямком роботи фонду є підтримка родин загиблих військовослужбовців. Засновниками фонду є письменник Сергій Жадан, Ірина Куніцина та Олег Абрамичев, для реалізації проектів відповідно до задач залучаються партнери і фахівціві.

Відокремлений підрозділ у м. Харків «Всеукраїнське об`єднання «Українські рубежі» – це команда однодумців, яка здійснює адаптаційні, освітні, культурні та творчі проекти, орієнтовані на дітей та дорослих. Саме ця команда взяла на себе місію оленів святого Миколая й за підтримки небайдужих українців здійснює мрії дітей зі Сходу. У Харкові команда організувала адаптаційно-культурний центр АКЦентр, де є юридичні та психологічні консультації, комп’ютерні курси, бізнесові та психологічні тренінги, дитячий ігровий майданчик, підготовка до школи, кіношкола, заняття для школярів, мовні курси, Петриківський розпис, живопис, глинотерапія і багато іншого.

Проекти центру спрямовані на поліпшення якості життя переселенців із зони АТО, Криму і корінних жителів Харкова і України в цілому.