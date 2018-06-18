Дитячий духовий оркестр зі Львова переміг на міжнародному конкурсі в Польщі

Учні львівської Дитячої школи мистецтв №5 здобули 1 місце на 27-ому Міжнародному конкурсі духових оркестрів у польському місті Рибнік, де виступали колективи з Греції, Білорусі, Словаччини, Румунії, Голландії, Польщі, Литви.

Про це на своїй сторіці у Фейсбук повідомив директор школи ДШМ №5 Андріян Леськів.



За його словами, це вже вчетверте львівські музики взяли участь у престижному конкурсі. Двічі були другими, одного разу третіми.

«І тепер ПЕРШЕ місце! 16 оркестрів з 9 країн! 7 членів журі, де нема жодного українця… 5 оркестрів не отримали нічого, 2 оркестри – 3 місце, 3 оркестри – 2 місце, 3 оркестри – 1 місце, і 2 – золоту ліру. Вітаю всіх нас!!! Ми круті!!! Так прекрасно представили нашу Україну, наше м. Львів, нашу ДШМ №5», – написав Андрія Леськів.