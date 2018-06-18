Дім Франка запрошує на Свято Музики (програма)

У четвер, 21 червня, в найдовший день року, в багатьох містах світу відзначають Свято Музики

Цьогоріч до цієї події долучається і Дім Франка у Львові.

У програмі заходу:

14.00 – Олесь Целюх, співак, пісняр, чиї тексти «зосереджуються навколо власних переживань, а музика, створена наодинці з собою, оживає при роботі повного складу гурту, де кожен виконує свою надважливу роль» (https://www.facebook.com/olestselyuh),

16.00 – італійсько-український дует Alfonso Oliver (вокал, гітара) і Дарини Бурнос (вокал, фортепіано – facebook.com/AlfonsoOliverofficial)

18.00 – дует ifSounds (Христина Рикмас, вокал; Vitaliy Nakopalo, гітара), який має в репертуарі авторські композиції, кавери на англомовні пісні та українські народні твори,

19.00 – ArsTrio (Jaroslav Ilnytskyi, Ольга Корчинська, Володимир Савка), яке виконає зразки музики Франца Антона Гофмайстера – сучасника Й. Гайдна і В. А. Моцарта, Віденського композитора і видавця кінця 18 – початку 19 століття.

Вхід на концерти вільний.