Декларації з сімейним лікарем підписали майже 600 тисяч мешканців області

Майже 600 тисяч мешканців області вже підписали декларації з сімейними лікарями. Про це йшлося сьогодні, 18 червня, під час брифінгу у поліклініці Миколаївської центральної районної лікарні.

«На Львівщині вже підписали 591 191 декларацію. У системі E-Health зареєстровано 118 лікувальних закладів і 1482 лікарі, які можуть обиратися для надання медичної допомоги.

Як повідомив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, від початку кампанії «Лікар для кожної сім’ї» декларацію з обраним лікарем — сімейним лікарем, терапевтом або педіатром, уже підписали понад 250 тисяч містян, і щодня ця цифра зростає. Усіх закликають не зволікати з вибором, адже чим швидше почати пошуки «свого» лікаря — тим більше вибору і впевненості, що саме цей лікар вам підходить. А якщо уже знайшли чи маєте лікаря, якому довіряєте — не зволікайте і підпишіть з ним декларацію. Бо у Львові вже є сімейні лікарі, які набрали оптимальну кількість пацієнтів.

«На сьогоднішній ранок у Львові підписано понад 250 тисяч декларацій про вибір сімейного лікаря. Лідерами процесу залишаються наші великі установи — це 1 міська лікарня імені Князя Лева, яка має у своєму складі поліклініки на Хімічній, на Мазепи, і ще 7 амбулаторій по всьому Шевченківському районі. На другому місці йде 5 міська поліклініка — це Залізничний район, і на третьому місці — 2 міська поліклініка, Франківський район.

У нас офіційно є 750 тисяч приписного населення у Львові, але думаю, що з плином часу в нас ця цифра буде більша, тому що пацієнти з прилеглих територій до Львова чи з будь-яких інших міст мають право підписати декларацію з нашими лікарями. На минулий тиждень уже було багато лікарів, які підписали і по 1500, і 1600, і 1700 декларацій. Також є лікарі, які вже набрали понад 1800 пацієнтів”, — каже Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради.

Процес підписання декларацій стартував у квітні і триватиме доти, доки всі не знайдуть свого лікаря і не підпишуть з ним декларацію. Декларація — це форма заяви, якою пацієнт повідомляє, що обрав саме цього лікаря, який надаватиме йому первинну допомогу.

Підписати декларацію з лікарем може кожен у будь-якому медичному закладі, незалежно від місця свого проживання чи реєстрації, якщо цей медичний заклад підключено до системи «Електронне здоров’я» та позначено наліпкою «Тут можна обрати свого лікаря». Декларація підписується безстроково, але пацієнт може обрати іншого лікаря, підписавши з ним декларацію — зміни автоматично зафіксуються

Нагадаємо, для того щоб обрати свого лікаря, потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон і прийти до фахівця та підписати з ним декларацію. Для обрання лікаря дитині (педіатра) необхідно взяти ще свідоцтво про її народження. Дитину приводити не обов’язково. Декларацію з лікарем в цьому випадку підписує один з батьків або інший законний представник дитини.

Підписати декларацію можна лише в медзакладах, що підключені до електронної системи. Вони матимуть наліпку «Тут можна обрати свого лікаря».

Лікар, або представник медзакладу (медсестра, працівник реєстратури) введе ваші дані в електронну систему. Після чого на ваш мобільний надійде СМС із кодом, який потрібно повідомити працівнику закладу. Декларацію роздруковують з електронної системи, ви перевіряєте правильність внесених даних та підписуєте її у двох примірниках, один з яких забираєте з собою.

До обов’язків вашого лікаря входить: лікування та обстеження, призначення необхідних аналізів, направлення до профільних спеціалістів, вакцинація, профілактика захворювань, видача рецептів, медичних довідок і лікарняних листків.