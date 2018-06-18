Цьогоріч фахівці ПАТ «Львівгаз» уже обстежили майже 4 000 км газових мереж Львівщини

Від початку року фахівці ПАТ «Львівгаз» провели комплексне приладове обстеження 3,7 тис. км газових мереж області

У підсумку виявили 10,5 тис. пошкоджень ізоляційного покриття сталевих газопроводів, 3,3 тис. витоків на стояках, кранах і засувках, а також 682 витоки на підземних газопроводах. До кінця року бригади діагностики обстежать ще понад 9 тис. км газових мереж.

Своєчасне виявлення пошкоджень і ремонт газових мереж дозволяє уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безаварійне і безперебійне транспортування газу до 814 тис. домогосподарств Львівщини.

«За допомогою спеціальних високоточних приладів наші фахівці, під час комплексної діагностики, проводять технічну оцінку стану газопроводу, вимірюють товщину стінок металу труби, оцінюють стан ізоляційного покриття та визначають корозійний стан труби. Все це дає змогу своєчасно ліквідувати дефекти та запобігти виникнення аварійних ситуацій», – зазначив головний інженер ПАТ «Львівгаз» Богдан Гук.

Найбільший обсяг робіт з комплексного обстеження газопроводів та їх обслуговування проводять у літній період. Це дає змогу підготувати мережі до завантаженої роботи в опалювальному сезоні, уникнути незапланованих відключень газу споживачам під час холодів.

У 2017 році фахівці дільниці діагностики газопроводів провели приладове обстеження 12,3 тис. км мереж. Під час обстежень виявили 24 тис. пошкоджень ізоляційного покриття, 3,9 тис. витоків на стояках, кранах, засувках і 760 витоків природного газу на підземних газопроводах.

Інформаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається розподілом природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярда кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.