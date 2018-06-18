Четверо лікарів із Дрогобича проходять стажування у медичній клініці в Австрії

Упродовж тижня група лікарів з Дрогобича проходитиме стажування в Університетській клініці міста Грац (Австрія)

Стажування лікарів в Університетській клініці розпочалось з понеділка, 18 червня. До складу групи увійшли четверо лікарів Дрогобицької міської лікарні №1: Ігор Мархева – лікар-ортопед-травматолог, завідувач відділення, Тарас Красногурський – лікар-хірург, завідувач відділення, Ірина Сарнавська – лікар-кардіолог, завідувач відділення, Юрій Ших – лікар-анестезіолог-реаніматолог, завідувач відділення. Також участь у поїздці взяла радник міського голови з питань міжнародної співпраці Лідія Жгута.

Під час стажування дрогобицькі лікарі відвідають низку лекцій, візьмуть участь у передхірурхічних і післяопераційних консиліумах.

Пройти стажування лікарі в Австрії змогли завдяки домовленостям під час робочої поїздки у місто Грац міського голови Дрогобича Тараса Кучми, а також начальника відділу охорони здоров’я Дрогобицької міської ради Володимира Чуби з тамтешнім керівництвом міста та клініки.