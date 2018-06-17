Ювілейну монету «50 років Світовому Конґресу Українців» можна придбати за 10 доларів
Тепер цю монету можна придбати за 10 доларів США.
Під час презентації цієї монети начальник відділу нумізматичної продукції та маркетингу Департаменту грошового обігу НБУ Тамара Лошманова заявила: «Високою метою діяльності Світового Конґресу Українців є поширення на планеті принципів демократії, захист прав людини, підтримка незалежності, територіальної цілісності, національної ідентичності та економічного розвитку України – духовної Батьківщини українців, які проживають за її межами. Тож Національний банк вшанував діяльність Світового Конґресу Українців, відкарбувавши пам’ятну монету на честь його півстолітнього ювілею».
На аверсі цієї ювілейної монети номіналом 5 гривень на фоні стилізованого зображення Землі розміщено стилізоване під вишивку дерево життя, а на реверсі, на дзеркальному тлі, – стилізоване зображення снопа з перевеслом, що символізує об’єднувальну та гуртуючу діяльність СКУ.
Авторами ескізів цієї монети є Володимир Таран, Олександр Харук і Сергій Харук, а також Віталій Андріянов, який зробив її програмне моделювання.
У Канаді монету можна придбати за такими адресами:
Головний офіс СКУ: 145 Evans Avenue, Suite 207, Toronto ON M8Z 5X8, тел. +1 416-323-3020.
Відділи Української Kредитової Спілки (на веб-сайті Української Кредитової Спілки можна знайти відділ за місцем проживання).
Українська Народна Каса Дежарден: 3250, rue Beaubien Est Montréal, Québec H1X 3C9, тел. +1 514-727-9456.
У Сполучених Штатах Америки монету можна придбати за такими адресами:
Український музей: 222 East 6th Street, New York, NY 10003, Tel. +1 212-228-0110 (особисто в магазині подарунків чи за цим посиланням).
Український Конґресовий Комітет Америки: 203 2nd Ave, New York, NY 10003, USA. Teл. +1 212-228-6840 або e-пошта: tolexy@ucca.org
Монету також можна замовити в Головному офісі СКУ. Свої замовлення можна надсилати електронною поштою до Головного офісу СКУ uwc@ukrainianworldcongress.org, вказавши ім’я та прізвище, адресу й телефон. За доставку доведеться заплатити додатково.