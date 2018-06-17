Уночі у Львові чоловік стріляв з вікна

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, сьогодні вночі патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій чути постріли. Інспектори прибули на місце події та зустрілися з заявником, який чітко вказав на вікно, звідки стріляв невідомий чоловік. Патрульні викликали підкріплення та зайшли в будинок. Двері в квартиру буди відчинені. Інспектори привели зброю в бойову готовність та потрапили всередину. Там стояв чоловік, який агресивно поводився й не реагував на вимоги поліцейських. До нього застосували фізичну силу та кайданки. На підлозі лежали використані гільзи, а в сумці патрульні виявили предмет, схожий на пістолет.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Пістолет та гільзи вилучили на експертизу. Затриманого доставили до відділу поліції.