Український школяр отримав золоту нагороду «Олімпіади геніїв» у США

Валентин Фречка з України здобув «золото» на «Олімпіаді геніїв» у США, змаганні між учнями з різних країн у кількох категоріях.

Цього року у змаганнях брали участь понад 1300 учасників, команда України від Малої академії наук складалася з п’яти осіб, повідомляє «Голос Америки». Валентин розповів, що двоє його колег посіли четверті місця, ще двоє здобули бронзу. А переможця запросили на міжнародну виставку в Південній Кореї.

До участі в Олімпіаді було подано більш ніж півтори тисячі проектів, а прийнято менше половини, – йдеться на її офіційному сайті.

«Олімпіада геніїв» (GENIUS Olympiad) сприяє глобальному розумінню екологічних проблем та сталого розвитку завдяки фундаментальній науці, мистецтву, творчому письму, інженерії, дизайну та розвитку бізнесу. Олімпіада забезпечує виклики та можливості для учнів середніх шкіл, щоб допомогти їм здобути навички та знання, необхідні для того, щоб бути громадянами, лідерами, вченими, художниками, письменниками, інженерами та розробниками майбутнього – агентами, які сприятимуть екологічному сталому розвитку впродовж усього життя.