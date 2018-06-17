У Золочівському районі в автопригоді травмовано двох людей (фото)

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, на автодорозі Львів-Тернопіль у селі Шопки, Золочівського району водій автомобіля «Шкода Октавія», 30-річний мешканець цього району, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

З тілесними ушкодження у лікарню доставили водія та пасажира автомобіля, 22-річного жителя одного із сіл Золочівського району.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.