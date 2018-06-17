У Великих Мостах склали військову присягу строковики Держприкордонслужби (фото)

На стройовому плацу навчального закладу зібралися рідні та друзі майже 400 новобранців, а також представники влади та духовенства.

«Це почесна і хвилююча мить не тільки для них безпосередньо, але й для їхніх батьків та усього персоналу Держприкордонслужби. Хочу запевнити батьків, що їхні сини отримають усе для того, аби бути гідними дітьми, воїнами, громадянами. Так, вони не виконуватимуть завдання на Сході країни, в складі сил ООС. Але вони поповнять лави Держприкордонслужби на інших ділянках, де також триває важка та безкомпромісна боротьба з організованою злочинністю й іншими порушеннями закону. Тож сподіваємося, що усі новобранці виправдають покладені на них надії», – зазначив у своєму виступі Голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Петро Цигикал.

Після внесення бойового прапора 376 новобранців один за одним склали присягу на вірність українському народові та пройшли урочистим маршем. Преосвященний Владика Єпископ Сокальсько-Жовківський Михайло Колтун освятив юнаків та благословив їх на військову справу.

Для почесних гостей свята й військовослужбовців був організований показовий виступ кінологів, огляд сучасного озброєння і техніки та святковий концерт Академічного ансамблю пісні і танцю Держприкордонслужби.