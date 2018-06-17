У поїзді «Київ – Перемишль» виявили 8 валіз цигарок (фото)

Тютюнові вироби було приховано у стелі чотирьох вагонів поїзда, що прямував до Польщі

Вісім великих валіз, запакованих тисячами пачок цигарок, виявили сьогодні прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею.

Товар спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла у міжстельових просторах чотирьох санвузлів вагонів поїзда «Київ-Перемишель».

Власників валіз із цигарками без акцизних марок не виявили. Правоохоронці нарахували 6060 пачок цигарок. Їх буде передано працівникам ДФС.