У Моршині відкрили музей Ікони Пресвятої Богородиці

Сьогодні, 17 червня, у Моршині відбулись урочистості з нагоди відкриття музею Ікони Пресвятої Богородиці. Музей розмістився у відреставрованому діючому дерев’яному храмі Покрови Божої Матері. Участь у заходах взяв голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Храм освятив керуючий Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП владика Яків, а відтак музей урочисто відкрили. Опісля відбулась Архиєрейська Божественна Літургія.

У музеї представлені приблизно 50 робіт-ікон із зображенням Божої Матері. Роботи виконали на дереві художники-меценати, серед яких Орест Козак, Віктор Дрозд, Ксенія Іванова, Роман Ільницький. Також у музеї презентували старовинну ікону Миколая Чудотворця. А в дерев’яній дзвіниці храму представлені старовинні церковні атрибути, вишиті ікони, зразки вишитого одягу й інші старовинні ужиткові атрибути.

Зазначимо, що сьогодні завершуються заходи з нагоди Дня міста Моршин. У межах святкувань вже відбулися різноманітні атракції, серед яких футбольний турнір, виступи музичних гуртів, оркестру, народних колективів, майстер-класи з валяння, хусткування, розпису хною, ляльки-мотанки, виставки українського строю та пожежної техніки, зустрічі з письменниками, ярмарок народних умільців.