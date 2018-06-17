У Львові відкрили інформаційну таблицю на площі Яцека Куроня (фото)

Сьогодні, 17 червня, у Львові відкриють інформаційну таблицю на відреконструйованій площі Яцека Куроня – польського дисидента і почесного громадянина міста

Участь у відкритті, крім представників влади міста, взяли працівники Генконсульства Польщі у Львові та польська делегація, яка приїхала у місто з цієї нагоди, зокрема віце-маршалок Сенату Польщі Богдан Борусевич і дружина Яцека Куроня Данута.

Нагадаємо, наприкінці березня Львівська міська рада присвоїла ім’я Яцека Куроня площі та скверу біля Генерального консульства Польщі. Роботи на площі стартували на початку травня. Тут встановили вуличні меблі, а також облаштували додаткову доріжку для зручностей матерів з візочками та маломобільних груп людей.

Яцек Куронь – польський політик і державний діяч. Є почесним громадянином Львова. Народився у Львові 3 березня 1934 р., помер 17 червня 2004 р. у Варшаві.