Сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника

День медичного працівника в Україні відзначають щорічно, в третю неділю червня. Це професійне свято всіх тих, хто пов’язав своє життя з медициною: лікарів, фельдшерів, медсестер, санітарів.

З професійним святом медичних працівників привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Висловлюю подяку всім медичним працівникам України за чесну, віддану та професійну працю. Бажаю Вам міцного здоров’я та процвітання, професійного зростання та людської подяки. Упевнений, що разом ми завершимо перетворення та запровадимо в нашій країні сучасну, справедливу та якісну, систему охорони здоров’я», – зазначив Гройсман.

Він нагадав про те, що стан системи охорони здоров’я «є одним з основних показників, що характеризує розвиток суспільства», а також додав, що «сьогодні ми здійснюємо реформу системи охорони здоров’я».

«Один з найважливіших аспектів реформи – кошти будуть слідувати за пацієнтом, а не виділятися на порожні «койко-місця» та годувати чиновників-корупціонерів галузі. Тепер гроші виділятимуться не на медичний заклад, а на конкретного пацієнта, що змусить лікарів підвищувати кваліфікацію та конкурувати. Уже сьогодні громадяни України, обираючи собі лікаря, формують майбутню винагороду медикам, залежно від їх професіоналізму. Саме в цьому полягає наше завдання – забезпечити справедливу оплату праці медичним працівникам з урахуванням їх фахового рівня.

Ми закладаємо основу для справедливої і доступної системи охорони здоров’я, яка гарантуватиме доступ до своєчасної та якісної медицини кожному громадянину України, лікар отримуватиме гідну офіційну винагороду за свою працю та займе належне місце в суспільстві», – наголосив прем’єр-міністр.