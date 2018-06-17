Сьогодні святкуємо День батька

Дата святкування на міжнародному рівні, за даними проекту WebPlus.info, в країнах, де особливо шанують сімейні цінності, закріпилася в третю неділю червня. Свято взяло свій початок у 1909 році, вперше його відзначили в місті Спокан, штату Вашингтон, США. Ініціатором Дня батька виступила жінка Сонора Смарт, у заміжжі – міс Додд.

У роки її дитинства в їхній сім’ї разом із нею було шестеро дітей. Після народження шостої дитини їхня мама покинула цей світ, і всі турботи про дітей, включаючи новонародженого малюка, взяв на себе батько, Вільям Джексон Смарт. Він зробив усе, щоб його діти не були позбавлені турботи, розуміння й любові, яку може дати тільки рідна людина. Діти виросли. Кожен пішов своїм шляхом.

Одного разу, в 1909-му році, під час церковних відправ, присвячених Дню матері, який на той час у США вже був національним святом, Сонора згадала своє дитинство і подумала про батька, на чиї плечі лягли всі турботи з їхнього виховання та утримання. Про те, як гідно батько впорався з цим нелегким завданням, працюючи на фермі і віддаючи дітям усю свою увагу і любов.

Вона пішла до міської ради і запропонувала заснувати нове свято – День батьків. Місцева влада підтримала таку ідею. Було вирішено провести належні святкування в день народження Вільяма Смарта – 5 червня. Проте часу на його підготовку не вистачило, і свято перенесли на 19 червня. Невдовзі ідею підтримали й у інших містах штату, а національним святом в Америці цей день став 1966 року. Тоді ж президент Сполучених Штатів Америки Ліндон Джонсон визначив загальнонаціональну дату свята – третя неділя червня. Слідом за США День батька почали відзначати у Великій Британії та Нідерландах, Франції та Китаї, пізніше приєдналися й інші країни. До 2012-го року у третю неділю червня це свято відзначало вже 28 країн світу.

За традиціями Нового світу, символом Дня батька є квіти троянди, які носять біля серця, приколюючи на одяг у цей день. Червоні троянди носять, якщо батько живий, а білі – якщо він покинув наш світ. У багатьох державах влаштовують різноманітні заходи і виділяють кошти на підтримку незабезпечених батьків-одинаків, віддають шану чоловікові-батькові.

За матеріалами dilovamova.com