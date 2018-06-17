Почесний Амбасадор Львова увійшов до Європейського товариства дитячих отоларингологів

Цього року до організації European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO), що об’єднує дитячих отоларингологів Європи, увійшли й українські лікарі, зокрема Почесний Амбасадор Львова Федір Юрочко.

Асоціація дитячих оториноларингологів України (АДОУ), на чолі з професором Анатолієм Косаковським, стала офіційним членом ESPO — об’єднання дитячих ЛОРів з 25 країн Європи.

Дитячого отоларинголога Львівської ОДКЛ ОХМАТДИТ та Почесного Амбасадора Львова Федора Юрочка обрали представником української делегації в раді ESPO та надали право головувати під час сесії ради Конгресу ESPO 2018, що відбувся на початку червня у Стокгольмі, під час якого обрали місто проведення наступного Конгресу в 2022 році. Ним став Ліверпуль.

Натомість Львів у вересні готується приймати VII міжнародну конференцію з дитячої оториноларингології ЄВРОЛОР-2018, де візьмуть участь 13 українських і закордонних лекторів, а також 250 лікарів з України та з-за кордону.