На Львівщині можна помилуватися квітом диких орхідей

Серед усього квітучого різноманіття у карпатських лісах можна побачити дикі орхідеї. Їхні квіти не такі великі та яскраві, як у тих, що зростають на підвіконнях, а значно менші, об’єднані в суцвіття. Проте орхідні вражають різноманітністю забарвлення, форми та запаху.

Орхідні – одна з найбільших родин за числом видів рослин. В Україні виявлено 70 видів орхідей, зокрема на території національного природного парку «Сколівські Бескиди» виявлено 21 вид, які занесено до Червоної книги України. Більшість із них саме зараз квітують – кажуть у НПП «Сколівські Бескиди».

Квітують вони з середини весни до осені. У травні цвітуть пальчатокорінники, булатки, зозулинці, та інші. У червні – ніжна любка дволиста та зеленоквіткова. Це витончені красуні з білими, зібраними в негустий колос квітками, вдень вони зовсім не пахнуть. Свої пахощі любка починає виділяти ближче до вечора, а вночі навколо неї стоїть приємний, духмяний аромат, на який злітаються нічні метелики.

Для орхідних, які зростають в Україні, характерний складний цикл розвитку. Їхнє насіння не проросте, якщо не «зустрінеться» зі специфічними грибами-симбіонтами. Від грибів зародок бере всі поживні речовини для свого розвитку.

Усі види орхідних занесені до Червоної книги України. Це означає, що вони підлягають суворій охороні. Ці рослини є рідкісними, відрізняються дуже повільними темпами розвитку. Наприклад, любка дволиста починає квітнути аж на одинадцятому році життя.