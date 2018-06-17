Львів відвідає «Мандрівна виставка цікавої науки»

У жовтні 2016 року в Харківській області стартував проект «Мандрівна виставка цікавої науки», який ініціювали двоє харківських просвітників та ентузіастів науки: Сергій Биченко і Вікторія Круглова. Мета проекту – продемонструвати різноманітні наукові досліди, експерименти, винаходи і наукові явища кожній дитині, яка прагне та шукає знань. Інтерактивна форма роботи такої виставки дасть змогу залучати до захопливого дійства й унікального спілкування усіх охочих.

Мандрівна виставка протягом 2016-2017 років відвідала 26 із 27 районів Харківської області, а також побувала в м. Святогірську Донецької області, у м. Сватовому Луганської області та м. Тернопіль. Виставку побачило понад 30 тисяч школярів і вчителів.

Проект швидко розвивається та демонструє великий запит, зацікавлення і потребу в таких форматах представлення і промоції науки. Окрім Харківської області, мандрівна виставка побувала в багатьох містах і містечках України. Енергодар і Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, Кривий Ріг Дніпропетровської, Горішні Плавні Полтавської, Рубіжне і Сватове Луганської, Чигирин Черкаської областей, Святогірський інтернат «Смарагдове місто», що на Донеччині, а також м. Житомир і Полтава. Географія проекту постійно розширюється, а виставку відвідали вже понад 100 тис. людей.

Мандрівна виставка науки у Львові відбудеться вперше, 27−28 червня. Усіх запрошують приходити та експериментувати сім’ями з 11.00 до 15.00. Місце: Експо-центр «Шувар», вул. Хуторівка, 4Б. Вхід безкоштовний.

На відвідувачів чекають: