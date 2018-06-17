Біля Львова зіткнулись Audi й Toyota

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 17 червня о 00:45 до «Служби порятунку 101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в с. Підбірці Пустомитівського району. Зіткнулись автомобілі Audi й Toyota.

Рятувальники 61 ДПРЧ, прибувши на місце, приступили до робіт із деблокування потерпілих та відключенню акумуляторних батарей двох автомобілів.

Рятувальники витягнули двох потерпілих у ДТП й передали їх медикам.

Обставини ДТП встановлюють.

За інформацією Відділу комунікації поліції Львівської області, на автошляхах Львова та області за минулу добу сталося 44 дорожньо-транспортні пригоди, з них три – з потерпілими. У ДТП шестеро осіб отримали тілесні ушкодження.