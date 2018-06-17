Біля Кам’янецького водоспаду на Сколівщині встановили нові альтанки (фото)

У рекреаційній зоні «Водоспад на р. Кам’янка» встановлено нові альтанки

Працівники дільниці рекреації та благоустрою виготовили та встановили в рекреаційній зоні «Водоспад на р. Кам’янка» декоративні альтанки для комфортного та зручного відпочинку в природних умовах.

Про це інформує сайт НПП «Сколівські бескиди». Альтанки розмістили біля Інформаційно-екологічного пункту (автостоянки), неподалік початку стежки на озеро Журавлине (Мертве) та Янкової криниці.

Працівники «Сколівських бескидів» просять відвідувачів дбайливо ставитися до майна й не руйнувати його.