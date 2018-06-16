Завтра у Львові – «Місто професій 2018» для дітей і підлітків

Кожен малюк зможе спробувати себе у різних професіях і відчути себе дорослим

У неділю, 17 червня, о 14:00 у Львові в парку ім. Івана Франка відбудеться міжнародний проект «Місто професій». У парковій зоні створять імпровізоване містечко, при вході в яке, кожна дитина отримає «паспорт» і карту представлених професій, та матиме можливість влаштуватися на роботу, а також отримати зарплатню.

Нагадаємо, «Місто професій» — це дитячий соціальний профорієнтаційний проект, метою якого є дати можливість спробувати себе у різних професіях та відчути себе дорослими. «Місто професій» уже не вперше проводиться у Львові. Торік фестиваль представив понад 40 професій: пожежник, лікар, будівельник, перукар, актор, рятувальник, кулінар, продавець та інші. Учасниками були понад 400 000 дітей в 29 містах України.

Контактна особа: п. Тетяна, тел. 050−967−21−33

Читайте також: Літо у місті. ТОП-5 дитячих розваг на найближчий місяць