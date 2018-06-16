Завтра стартує відкритий Кубок Львова з футболу

З 17 по 21 червня у місті Львів пройде один з наймасовіших традиційних турнірів в Україні з футболу – Lviv Open Cup, – повідомляє міське управління молоді та спорту.

Матчі пройдуть на стадіонах “СКА” – вулиця Клепарівська, 39А, “Динамо” – вулиця Янева 10, “Сокіл” – вулиця Патона, 4/1, “Україна” – Липова Алея (верхні трав’яні поля). Початок о 09:00, закінчення о 16:00.

Матчі пройдуть у вікових категоріях: