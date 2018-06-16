Завтра стартує відкритий Кубок Львова з футболу
Наймолодшим учасникам турніру – 6-7 років
З 17 по 21 червня у місті Львів пройде один з наймасовіших традиційних турнірів в Україні з футболу – Lviv Open Cup, – повідомляє міське управління молоді та спорту.
Матчі пройдуть на стадіонах “СКА” – вулиця Клепарівська, 39А, “Динамо” – вулиця Янева 10, “Сокіл” – вулиця Патона, 4/1, “Україна” – Липова Алея (верхні трав’яні поля). Початок о 09:00, закінчення о 16:00.
Матчі пройдуть у вікових категоріях:
- U-16, гравці 2002 та 2003 р.н. Вони будуть грати два тайми по двадцять хвилин. На полі будуть знаходитись десять польових гравців та воротар.
- U-14, гравці 2004-2005 р. н., умови ті ж самі: два тайми по двадцять хвилин, десять гравців у полі та воротар.
- U-12, гравці 2006 р. н несе в собі деякі відмінності від старших. Час гри двадцять хвилин, два тайми. Але кількість польових гравців обмежується восьма, плюс воротар. З категорією U-11 (2007 р.н) все аналогічно попередній.
- U-10, гравці 2008 р.н, ще трохи відрізняється від старших категорій. Час гри складає сімнадцять хвилин, а кількість гравців обмежується шістьма + воротар. Все те ж у віковій категорії U-09, 2009 р.н.
- U-08, 2010 р.н. та U-07, 2011 р.н. Гравців стає ще меньше – п’ять+воротар.