З понеділка на кілька днів закриють авторух на дорозі Дрогобич-Самбір

Проїзд для транспорту буде закрито з 18 по 20 червня

Із 18 до 20 червня тимчасово обмежать проїзд для всіх транспортних засобів (крім надзвичайних служб) по автодорозі Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, на ділянці від Дрогобича до Самбора, – передає портал “Мій Самбір”.

Як повідомили у Дрогобицькій РДА, ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на відтинку дороги від межі міста Дрогобич через село Лішня до повороту на село Нагуєвичі влаштовуватиме щебенево-піщану суміш та асфальтобетон.

Тимчасове обмеження руху потрібне для дотримання дорожньо-будівельних норм та забезпечення якості робіт.