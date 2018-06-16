“Вибухівка” у львівському магазині виявилася боєприпасом для страйкболу

Як повідомлялося, сьогодні, 16 червня, до поліції надійшла інформація про те, що близько 13.00 в один з магазинів на вулиці Широкій невідомий чоловік кинув пакунок, після чого стався вибух і утворилося задимлення.

На місці події працюють експерти-вибохотехніки та слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що незначне задимлення та різкий хімічний запах в магазині спричинив вибухопакет для страйкболу. Постраждалих немає, – інформує Відділ комунікації Поліції Львівщини.