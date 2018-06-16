В УКУ відбудеться Конгрес Міжнародної асоціації гуманітаріїв (MAG)

26-29 червня в Українському католицькому університеті в Центрі Шептицького відбудеться Конгрес MAG 2018.

Програма включатиме приблизно 120 панелей, зокрема близько 350 презентацій.

Сучасний світ – це широка панорама конфліктів, пов’язаних з політичною інструменталізацію стереотипів, тобто образом Себе та Іншого. Україна у цьому сенсі не є винятком. Поширення ксенофобії та мови ненависті, міжнаціональні, міжконфесійні конфлікти, зростання нетерпимості до Іншого та абсолютизація егоїстичного «колективного інтересу» – все це потребує ґрунтовного аналізу, виваженої академічної дискусії, результати якої мають бути трансльовані в суспільство – для того, щоб образи Себе та Іншого були основою толерантності, взаємної поваги, взаємодії і взаємопроникнення культур.

Відтак цьогорічна тема «Образ Себе» є продовження теми «Образ Іншого», яку піднімали впродовж Літнього конгресу ASEEES-MAG 26-28 липня 2016 року в УКУ. Як репрезентується своя Культура, мова, література, історія у власній уяві й у світі? Як Свій зіставляється з Іншим? Як образ Себе порівнюється і взаємодіє з образом Іншого? Де ця взаємодія і порівняння призводять до конфліктів, і якими є ресурси для позитивної взаємодії і взаємозбагачення культур? Як уявлення і репрезентації власного національного, культурного «Я» сприймаються Іншим і впливають на нього? Як уявлення і репрезентації Іншого формують образ Себе?

Над цими питаннями міркуватимуть на цьогорічному Конгерсі MAG, в якому візьмуть участь науковці з усього світу. Серед запрошених спікерів: Владика Борис Ґудзяк (Україна), Георгій Касьянов (Україна), Ярослав Грицак (Україна), Ольга Бухіна (Білорусь), Ніколай Вахтін (Росія), Єлєна Гапова (США), Борис Колоницкий (Росія), Людмила Ричкова (Білорусь), Вільям Розенберг (США), Іріна Савельєва (Росія), Анджей Тимовський (США), Татьяна Щитцова (Білорусія/Литва) Наталия Яковенко (Україна), Любов Кисельова (Естонія).

Довідка: MAG (Міжнародна Асоціація Гуманітаріїв) була заснована в 2007 році за підтримки корпорації «Карнегі» Нью-Йорка та Американської ради наукових товариств як самостійної асоціації гуманітарних вчених передовсім в Білорусі, Росії та Україні. IAH / MAG випускає інформаційний бюлетень «The Bridge-MOCT».

Докладніша інформація про MAG 2018 – тут.